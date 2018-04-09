"Черный понедельник": в России обвалились рубль и акции

Фондовый рынок России сегодня упал на 10% и это происходит даже после пятничного падения, когда буди объявлены санкции против российских олигархов.

Об этом пишет экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в социальной сети Facebook.

"Причинами сегодняшнего падения является заявление компании Дерипаски о возможном техническом дефолте после введенных санкций и заявления Трампа после химической атаки в Сирии", - напомнил эксперт.

Экономист также пошутил, что "Дерипаска запомнит Рыбку на всю жизнь, но и ее просто так уже не выпустят из таиландской тюрьмы".

Напомним, Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального, благодаря ее книге, фото и видео Навальный разоблачил схему связей между бизнесменом Олегом Дерипаской и одним из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Сергеем Приходько.

Реакция властей РФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что новые санкции — "достаточно новое явление", которое необходимо проанализировать.

И опять на Дерипаску... pic.twitter.com/pkEhvr8T98 — Ходорковский Михаил (@mich261213) 9. April 2018

Вице-премьер Аркадий Дворкович, а ранее — спикер Госдумы Вячеслав Володин уже делали заявления о том, что правительству России необходимо поддержать рублем попавшие под санкции российские компании. Как результат, премьер РФ Дмитрий Медведев официально сделал такое поручение.

На сайте Forbes можно в реальном времени следить как олигархи теряют миллиарды долларов. Есть возможность смотреть отдельно за российскими.

По состоянию на вечер 9 апреля совокупное состояние 50 самых богатых людей России за день сократились более чем на $11,7 млрд.

Падение продолжается

Вслед за обвалом стоимости акций Rusal на всех крупных биржах, включая Московскую, серьезно упали и акции En+, второго крупного актива Дерипаски. Компанию покинул независимый директор-иностранец.

На фоне общего падения финансового рынка привилегированные акции "Сбербанка" теряют 15%, обыкновенные акции – на 17,08%; ВТБ - почти 9%, "Аэрофлот" - 9%.

Вечером 9 апреля курс евро превысил 75 рублей впервые с лета 2016 года.

По данным Forbes, состояние 50 российских олигархов за день сократилось более чем на 11,7 миллиардов долларов.

Как сообщал "Обозреватель", акции компании UC Rusal, принадлежащей российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, рухнули более чем на 49% после того, как компания предупредила инвесторов Гонконгской биржи о том, что введенные в пятницу минфином США санкции могут привести к техническому дефолту.