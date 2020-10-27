Фонда борьбы с COVID-19 не было: "Укравтодор" объяснил, почему средства пошли на дороги

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло ошибочно.

"Сначала было финансирование на уровне 85 миллиардов гривен на 4 200 километров государственных дорог. Планировалось, что 35 миллиардов мы получим из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом", – заявил Кубраков в интервью "Бабелю".

"На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 миллиардов в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 миллиардов. Я думаю, это наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд", – добавил он.

Глава "Укравтодора" отметил, что строительство дорог в Украине ничем не отличается от Чехии и Польши.

"Около семи-восьми компаний у нас формируют 45-50 процентов рынка. Всего на наших объектах работает около 60 компаний. С контрактом более миллиарда – 12 или 13 компаний. В Австрии, Франции и Германии – два-три крупных игрока на весь рынок. В этом году мы действительно строим на больших участках – 20-50 километров, а если брать весь объект, то он может быть 120-130 километров", – резюмировал Кубраков.

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