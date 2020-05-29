Фонд госимущества за пять часов осуществил смену руководства "Центрэнерго"
Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства. При этом наблюдательный совет компании назначил исполняющим обязанности его гендиректора Александра Корчинского.
Об этом 29 мая на своей странице в Facebook сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко. По его словам, это произошло спустя месяцы неудачных попыток, причем в этот раз на смену руководства потребовалось всего пять часов.
"Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя. Все это – сегодня, буквально за 4-5 часов", – написал он.
Сенниченко заявил, якобы Фонд найдет всех, кто "перешел на темную сторону силы". В частности, подчеркнул, что пока они не ведают даже информацией о состоянии дел на госпредприятии, так как предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от них данные аудита.
"Все, что у нас есть – это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет", – убежден он.
По информации на сайте Фонда госимущества, перед назначением Александра Корчинского, кандидатуру которого Кабмин утвердил еще в феврале, наблюдательный совет "Центрэнерго" принял единогласное решение о прекращении обязанностей генерального директора Владимира Потапенко.
"Задачами нового руководителя ПАО "Центрэнерго" является наведение порядка в текущей операционной деятельности, завершение годового финансового отчета и аудита компании, обеспечение стабильной выплаты заработных плат работникам и стабильного сотрудничества с Фондом государственного имущества по подготовке предприятия к большой приватизации – для привлечения инвестиций", – подытожил Сенниченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее СМИ узнали, что Коломойский назначил в менеджмент "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании.
25 мая глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что шестой апелляционный суд и здание ФГИ "заминировали", чтобы не допустить смену руководства "Центрэнерго".
Офис государственной компании "Центрэнерго" перенесли из Киева на базу в лесу в районе поселка Рудики Обуховского района Киевской области.