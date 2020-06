Фонд госимущества рассказал, как борется с непрозрачностью контрактов, заключаемых АО "Одесский припортовый завод". В ведомстве требуют ускорения доработки Порядка проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AT "ОПЗ". Об этом стало известно из опубликованного ИА "Украинские новости" ответа ФГИУ на журналистский запрос.

В ответе на запрос чиновники заверили, что в настоящее время Фонд государственного имущества "принимает все возможные меры для проведения прозрачного отбора поставщика давальческого сырья природного газа".

"На сегодняшний день Фондом были направлены письма в Общество по ускорению доработки Порядка проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AT" ОПЗ "(Акционерное общество "Одесский припортовый завод" – ред.)", – говорится в ответе ФГИУ.

Фонд госимущества напомнил, что в январе 2020 года был объявлен конкурсный отбор поставщика давальческого сырья.

"Однако, с целью предотвращения нанесения вреда экономическим интересам государства и обеспечения создания условий бесперебойной, рентабельной и наиболее экономически выгодной деятельности Общества, наблюдательным советом AT "ОПЗ" отменена начатаю процедура конкурсного отбора и обязан Исполнительный орган АО "ОПЗ" срочно разработать и предоставить на утверждение наблюдательному совету AT "ОПЗ" Порядок проведения отбора и условия по определению поставщика давальческого сырья AT "ОПЗ", в котором определить четкие условия, требования и положения для проведения отбора поставщика давальческого сырья с максимальным обеспечением безопасности деятельности AT "ОПЗ" от имеющихся рисков, а также поручено руководителю Исполнительного органа AT "ОПЗ" рассмотреть возможность перехода AT "ОПЗ" на прямые поставки природного газа", – отмечают в ФГИУ.

Ранее СМИ сообщали о схемах, которые, по данным журналистов, существуют на Одесском припортовом заводе. В частности, издание Цензор в начале июня опубликовало новость о сотрудничестве ОПЗ с компанией "АгроГазТрейдинг". Контракт с этой компанией на переработку сырья ОПЗ заключил еще в прошлом году, впоследствии он несколько раз пролонгировался.

По информации издания, сотрудничествос АГТ стоит ОПЗ 5-7 млн грн прибыли ежемесячно из-за невыгодных для госпредприятия условий контракта. При этом результаты последнего конкурса, в ходе которого другие компании предлагали ОПЗ более выгодные условия сотрудничества, правление предприятия отменило без объяснения причин.

В компании "АгроГазТрейдинг" существование задолженности перед ОПЗ опровергают. Однако не демонстрируют акт сверки по текущей задолженности с заводом, хотя это могло бы снять все вопросы относительно условий сотрудничества.

При этом по информации, которую журналисты "Украинских новостей" опубликовали со ссылкой на собственные источники, задолженность АГТ перед ОПЗ таки существует. Ведь вместо прописанной в договоре предоплаты за услуги ОПЗ, АГТ оплачивает их по факту предоставления с отсрочкой. Всего, по подсчетам политолога Алексея Голобуцкого, вследствие непрозрачных схем продления контрактов ОПЗ может ежемесячно недополучать до 7 млн долларов прибыли.