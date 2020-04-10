Фонд борьбы с коронавирусом в Украине составит 66 миллиардов гривен, дополнительно будет выделено 30 миллиардов для пенсионеров.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 10 апреля, рассказал, куда пойдут указанные средства.

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – отметил глава государства.

Президент добавил, что отдельно от фонда почти 30 миллиардов будут направлены пенсионерам на индексацию пенсий и помощь в размере тысячи гривен.

Подбробности, о чем говорил президент в обращении, можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина в Украине.