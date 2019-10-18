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18 октября • обновлено в 22:23
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"Не надо равняться на Сталина!" Предприниматели устроили "бунт" под ОП: "слуги" ответили

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Под Офисом президента Владимира Зеленского собрались представители малого бизнеса, которые устроили так называемый Кассовый Майдан из-за нововведений о кассовых аппаратах.

Нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа в ответ объяснила, кого коснется новое законодательство. Она раскрыла детали в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября.

"Объясните, почему вы начали вот эти реформы именно с нас? Неужели вернулись все деньги в страну? Все с офшоров вернули? Других проблем нету? Пришло время заняться ФЛП?" – возмутился один из предпринимателей.

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Предприниматели устроили "бунт" под ОП: "слуги" ответили

Предприниматели устроили "бунт" под ОП: "слуги" ответили

"Я понимаю, есть сталинская поговорка "Лес рубят щепки летят". Но не надо тут равняться на Сталина", – добавил другой представитель бизнеса.

"Ответ очень простой. Мы начали не с ФЛП. Мы начали с большого бизнеса, который притворяется ФЛП. Вы все знаете про богатые рестораны, которые работают на 10 ФЛП и скрывают доходы. Они отбирают деньги у людей", – ответила Пидласа.

По ее словам, представителям малого бизнеса бояться нечего. "На самом деле, честный малый бизнес только выиграет от того, что будет предоставлять фискальные чеки", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Согласно документу, покупатели, которым не будут выдавать чеки, смогут получить кэшбек.

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Место
Украина
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интересно..почему не бастують рабы госпредприятий,с фактическим налогом 70 процентов..
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
А как было при Януковиче - Ясно Солнышко ???? на майдане нет нет мелькал его портрет - голого с гениталиями - вот на последние купите этот портрет и целуйте его в гениталии... дол*баебы кастрюлеголовые……..
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