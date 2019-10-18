"Не надо равняться на Сталина!" Предприниматели устроили "бунт" под ОП: "слуги" ответили

Под Офисом президента Владимира Зеленского собрались представители малого бизнеса, которые устроили так называемый Кассовый Майдан из-за нововведений о кассовых аппаратах.

Нардеп от фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Роксолана Пидласа в ответ объяснила, кого коснется новое законодательство. Она раскрыла детали в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября.

"Объясните, почему вы начали вот эти реформы именно с нас? Неужели вернулись все деньги в страну? Все с офшоров вернули? Других проблем нету? Пришло время заняться ФЛП?" – возмутился один из предпринимателей.

Предприниматели устроили "бунт" под ОП: "слуги" ответили

"Я понимаю, есть сталинская поговорка "Лес рубят – щепки летят". Но не надо тут равняться на Сталина", – добавил другой представитель бизнеса.

"Ответ очень простой. Мы начали не с ФЛП. Мы начали с большого бизнеса, который притворяется ФЛП. Вы все знаете про богатые рестораны, которые работают на 10 ФЛП и скрывают доходы. Они отбирают деньги у людей", – ответила Пидласа.

По ее словам, представителям малого бизнеса бояться нечего. "На самом деле, честный малый бизнес только выиграет от того, что будет предоставлять фискальные чеки", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Согласно документу, покупатели, которым не будут выдавать чеки, смогут получить кэшбек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!