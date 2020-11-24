Налоговые каникулы и выплата 8 тысяч грн: Зеленский анонсировал новые программы поддержки бизнеса на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы поддержки бизнеса на карантине, среди которых налоговые каникулы, компенсация ЕСВ на работников и выплата одноразовой помощи в сумме восемь тысяч гривен.

Об этом он сказал в видеообращении к украинцам, которое обнародовал в своем телеграмм-канале. Президент добавил, что в Верховную Раду в ближайшее время будут предоставлены законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Разработанные законодательные инициативы, в частности, предусматривают, что физические лица – предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Как указывает пресс-служба Офиса президента, согласно расчетам, более миллиона украинцев смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Кроме того, предприниматели получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

"Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника", – отметил президент.

Какие еще меры поддержки предлагают:

Предприятия, работа которых прекращается через карантин, получат компенсацию ЕСВ за наемных работников. Почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

Налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц–предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые работали во время карантина весной: материальная помощь ФОПам на детей до 10 лет, компенсации по частичной безработице, кредитная программа 5-7-9%.

"Мы очень надеемся на поддержку Верховной Радой всех вышеупомянутых важных шагов", – подчеркнул Зеленский.

Как предпринимателю получить помощь по частичной безработице

Чтобы получить деньги, ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ. Туда нужно принести необходимый пакет документов.

Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельностии из расчета двух третей от базы начисления ЕСВ, но не больше минимальной зарплаты (4723 грн) в месяц.

Помощь предоставляется на период приостановления/сокращениядеятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий не взимается.

Детальную квалифицированную консультацию по оформлению помощи можно получить в любом центре занятости в телефонном режиме.

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