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10 марта • обновлено в 12:15
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Fitch предрек падение гривни в 2020 году

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Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует ослабление гривни в 2020 году.

К ослаблению украинской валюты приведет цикл смягчения ставки Национального банка и снижение притока нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа, говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, на гривню повлияет более широкий дефицит счета текущих операций и рост глобальной неопределенности.

Fitch также ожидает ускорения роста украинской экономики до 3,5% в 2020 году и 3,8% – в 2021 году благодаря частному потреблению и инвестициям.

"Пересмотренный вариант законодательства о рынке земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет увеличения потребления и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора", – отметили представители агентства.

В то же время прогнозируется, что масштабы потенциальных инвестиций и повышения производительности будут ограничены из-за запрета на участие в рынке земли иностранных инвесторов.

К ослаблению украинской валюты приведет цикл смягчения ставки Национального банка

К ослаблению украинской валюты приведет цикл смягчения ставки Национального банка

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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