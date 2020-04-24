Фискальная эффективность НДС: Верланов рассказал о достижениях

По декларациям марта 2020 было задекларировано 17,9 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), что на 900 млн грн, или на 5,3% больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, передает пресс-служба ведомства.

Так, по итогам декларирования НДС в марте сохраняется тенденция опережающих темпов роста сумм налога к объемам поставок, поэтому фискальная эффективность НДС выросла почти на 10%. Подчеркивается, что за этот же период объем поставок сократился на 4,2% (с 729,7 млрд грн до 699,2 млрд грн).

"Как нам это удалось? Никакой магии - только прекращение минимизационных схем и увеличения качества администрирования НДС. Этот результат лучше всяких слов говорит о том, что налоговая служба делает свою работу. И какими бы ни были внешние вызовы, эффективность ее будет только расти", - заявил Верланов.

По его словам, несмотря на массированные атаки мошенников и их покровителей, средства и в дальнейшем будут поступать в бюджет, а честный бизнес вовремя получать возмещение.

Сергей Верланов

Как сообщал OBOZREVATEL, новой Государственной налоговой службе удалось прекратить большую часть системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти, что является большой победой.