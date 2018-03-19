Фирташу вернули 2 млн, отсуженные вкладчиком его банка

Апелляционный суд Ивано-Франковской области удовлетворил апелляционную жалобу олигарха Дмитрия Фирташа и отменил решение Ивано-Франковского городского суда, которым был удовлетворен иск вкладчика банка "Надра" и с бизнесмена были взысканы 1,9 млн грн. в пользу истца.

Удовлетворяя иск вкладчика банка "Надра" в ноябре 2017 года, суд первой инстанции исходил из того, что именно по вине Фирташа как владельца существенного участия "Надра" этот банк был отнесен к категории неплатежеспособных, передает Finbalance.

Суд решил, что поскольку бизнесмен не принял своевременных мер по предотвращению наступления неплатежеспособности банка , не предоставил реальной финансовой поддержки банка, это привело к дальнейшему ухудшению финансовых показателей его деятельности и нанесло ущерб истцу.

Вместо этого суд апелляционной инстанции не согласился с таким выводом.

"Требуя возмещения ущерба с владельцев существенного участия банка и/или их руководителей, истцу нужно прежде всего доказать факт причинения ему вреда причинителем такого вреда, размер указанного ущерба, доказательства невыполнения обязательств и причинно-следственная связь между неисполнением обязательств владельцами существенного участия и причиненным вредом", – сказано в решении суда от 6 марта.

Отмечается, что суд первой инстанции на указанное внимания не обратил и не учел, что сумма невозвращенного вклада (депозита) может составлять размер убытков, которые согласно ст. 611 ХК Украины подлежат взысканию в пользу кредитора с владельцев существенного участия за минусом выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, только после применения всех возможных, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" мероприятий, направленных на возвращение средств вкладчикам и только если средств полученных Фондом в результате ликвидации и продажи имущества (активов) банка не хватит для полного удовлетворения всех требований истца, как кредитора в данной процедуре.

Подробнее о данном деле можно прочитать в материале "Обозревателя".