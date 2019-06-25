Фирташа выдадут США: Верховный суд Австрии принял решение

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Как сообщает Reuters, этим решением он не удовлетворил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года. Олигарха обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии.

Судья последовательно отклонил доводы защиты. Он указал, что Верховный суд не решает вопрос наличия или отсутствия вины, а рассматривает соблюдение законодательства при принятии решения апелляционным судом и решение вопроса о возможности экстрадиции.

Несмотря на наличие некоторых замечаний к рассмотрению дела в апелляционном суде, в целом Верховный суд оставил его в силе, отклонив также и некоторые претензии прокуратуры, не влияющие на окончательное решение.

В ходе слушаний Фирташ отказался от последнего слова, присоединившись к заявлениям своих защитников, а после вынесения вердикта бизнесмен и его адвокаты отказались от каких-либо комментариев прессе и свободно покинули здание суда.

Фирташ в суде Радио Свобода

Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение. После самого утверждения решения о его экстрадиции, бывшего союзника украинского экс-президента Виктора Януковича могут выдать США уже в июле.

Австрийские СМИ, комментируя ситуацию после решения Верховного суда, назвали будущее решение министра юстиции "политическим". "Ввиду актуальности этого вопроса для внешней политики всегда считалось вероятным, что такое решение будет принято только по согласованию с другими членами федерального правительства", – отмечает агентство APA, добавляя, что на это может потребоваться несколько дней.

Фирташ отрицает обвинения против него. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Судья Палмаер постановила, что это дело может рассматриваться в США, поскольку схема повлияла на чикагскую компанию Boeing.

Компания Boeing заявила, что рассматривала возможность бизнеса с Фирташем, но никогда не заключала с ним соглашений. Boeing не обвиняют в нарушениях в связи с этим делом.

Как известно, на заседании суда присутствовали нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин и депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Папиев. По их словам, они приехали "поддержать друга".

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.

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