Фирташа выдадут США? Появились новые подробности из Австрии по делу об экстрадиции

В Министерстве юстиции заявили, что вопрос выдачи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны.

В комментарии DW в ведомстве ответили, что сформулируют минюсту свою официальную позицию, а окончательное решение по поводу экстрадиции примет министр юстиции Австрии Йозеф Мозер.

Согласно австрийскому законодательству, он будет принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД.

В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос издания о временных рамках рассмотрения вопроса и о том, проводятся ли по этому поводу консультации с Вашингтоном. Американские адвокаты Фирташа ранее заявляли, что в случае проигрыша в австрийских судах они ожидают экстрадиции своего подзащитного в США уже в начале июля.

Олигарха обвиняли во взятке в размере 18,5 млн долларов для получения разрешения на добычу титана в Индии. Фирташ отрицает обвинения против него. Его защита настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Также юристы бизнесмена заявили, что их клиента якобы вообще не обвиняли в США.

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

Позже стало известно, что если его экстрадируют в США, то Фирташу грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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