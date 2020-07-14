Фирташ выиграл суд у WOG на 600 миллионов

Компания олигарха Дмитрия Фирташа "Концерн "Стирол" в суде добилась взыскания с "ВОГ Трейдинг" 598 млн гривен.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Хозяйственного суда Волынской области.

Согласно судебным материалам, эта задолженность возникла на основании договора о предоставлении беспроцентной финансовой помощи на возвратной основе. Срок возврата финпомощи вышел 1 января 2019 года.

1 июля 2020 года Хозяйственный суд Донецкой области отказался удовлетворить иск "ВОГ Трейдинг" к "Концерну "Стирол" о признании недействительным упомянутого договора.

По данным госреестра, конечный бенефициар "Концерн Стирол" – Дмитрий Фирташ, а владельцы "ВОГ Трейдинг" – Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы (дети покойного народного депутата Игоря Еремеева), которым принадлежит группа "Континиум" (среди ее активов - в т.ч. сеть АЗС WOG).

В 2018 году Group DF Дмитрия Фирташа публично заявляла о кредиторских требованиях к сети WOG на 460 млн долларов. Вместе с тем, в Group DF отрицали, что она является миноритарным акционером WOG.

По данным СМИ, Фирташ получил пакет акций сети в 2013 году в рамках погашения долга WOG перед банком "Надра".

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташ входит в ТОП 100 самых богатых бизнесменов Украины. В 2019 году он занимал седьмую строчку.