FinStream создала партнерские программы для развития бизнеса в Украине

Компания FinStream подписала ряд меморандумов о партнерстве с украинским бизнесом. Главная цель – создать адекватную альтернативу существующей системе банковского кредитования, которая никак не спасает отечественный бизнес. Об этом говорится в статье аналитика FinStream Ярослава Цвиркуна.

Ярослав Цвиркун

"Программы кредитования бизнеса является неотъемлемой составляющей развития экономики любой страны. Предприниматели должны всегда чувствовать финансовую поддержку, без которой невозможно развиваться. Однако, как показывает практика, в нашей стране система денежно-кредитных отношений работает больше в пользу банков, чем на ФОПы и другой малый и средний бизнес, - убежден Цвиркун.

В то же время, по его мнению, первые шаги государства в разработке спасительного плана для экономики, который бы создал условия для развития малого бизнеса – правильные, но недостаточные.

"Программа "Доступные кредиты 5-7-9%", например, предусматривает, что деньги будут выдаваться бизнесу исключительно на покупку и модернизацию основных средств компании (оборудование, корпоративный автомобиль, ремонт здания) и другие смежные цели. Кроме того, если бизнес хочет снизить процентную ставку, то надо нанимать рабочих. Эта программа только запустилась, а уже отпугнула от себя многих предпринимателей. Ведь основные тезисы, которые слышатся от них: "Это долгая процедура", "Они не всех финансируют, а избранных", "Дешевые кредиты дают не на те цели, которые являются главными для развития нашего бизнеса "и др. Надо отметить, что польза в такой программе, конечно, есть, однако для очень малого и специфического сегмента предпринимателей. Хотелось бы увидеть, как государство выполнит план выдачи кредитов", - подчеркнул эксперт.

Цвиркун констатировал: без внимания государства осталась значительная часть малого и среднего бизнеса. В частности, сейчас с большими проблемами сталкиваются физические лица-предприниматели, которые нуждаются в кредитовании для оплаты услуг поставщиков, пополнения оборотных средств, закрытия задолженности по зарплатам или закупки сырья. Есть и другие проблемы.

"Посредниками между государством и предпринимателями выступают банки, которые заинтересованы в том, чтобы профинансировать идеальных (со всех сторон) клиентов – тех, кто имеет "зеленую" (а не "красную") кредитную историю, у кого идеально ведется бухгалтерия; тех, кто прошел фейс-контроль (face control). Обычно, об этом можно много и не говорить. Предприниматели, которые на собственном опыте прочувствовали все то банковское "тепло" и сами понимают, как это работает в Украине. Поэтому ни для кого не секрет, что именно альтернативные источники финансирования и финансовые небанковские учреждения на своих "плечах "вытягивают весь малый и средний бизнес в Украине", - отметил эксперт.

По его словам, компания FinStream уже давно работает с малым бизнесом в плане кредитования – и предоставляет кредиты на расчеты с поставщиками товаров, открытие новых точек сбыта, приобретение оборудования или автомобиля для бизнеса, быстрых расчетов по зарплатам. За время работы в компании выработали основное правило: каждый клиент требует индивидуального подхода.

"Разговаривая с нашими клиентами, мы создали целую формулу успеха взаимодействия с ними. Ведь в наше время уже недостаточно просто сказать:" Вот перечень документов. Когда все заполнишь, то приходи". А в случае отсутствия одной бумажки – просто дать отказ клиенту, как это часто делают в банках, не тратя времени на детальный анализ бизнеса. Надо уметь найти индивидуальный подход к каждому. Посмотреть внутрь проблемы и детально проанализировать бизнес . Ведь конечной целью партнерства между предпринимателями и финансовыми институтами должно быть создание благоприятной экосистемы для развития бизнеса в Украине", - рассказал CEO компании Сергей Сапатов.

Сергей Сапатов (второй слева)

По словам экспертов, сейчас FinStream подписала меморандумы о партнерстве с рядом компаний.

"Мы должны объединяться для развития экономики Украины. Поэтому всем организациям надо создавать партнерские программы для достижения общей цели. Таким образом был заключен ряд меморандумов между FinStream и такими организациями как: Ассоциация Франчайзинга Украины, юридическая компания Data Group, Veterano Group, Schulz и многие другие. Только вместе мы сможем стимулировать стабильный рост МСБ в Украине", - подчеркнул владелец и генеральный директор FinStream Сергей Позняк.

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