Финмониторинг разоблачил схемы по отмыванию денег на 60 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств составляет 60,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Представители ведомства отметили, что уделяют особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственного имущества.

В частности, за 9 месяцев направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления составляет 6,4 млрд гривен.

Также Госфинмониторинг осуществляет меры против финансирования террористической деятельности. Ведомство направило в правоохранительные органы 45 материалов в отношении лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины при участии Государственной службы финансового мониторинга прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который организовал оборот средств на сумму более 15 млрд гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали около 400 фиктивных фирм.