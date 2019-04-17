Две страны сопротивлялись: в ЕС возник раскол из-за санкций против России

Для Евросоюза процесс принятия решения о санкциях против России из-за ее агрессии против Украины в Азовском море был непростым. Финляндия и Италия оказывали сопротивление.

Об этом сказано в материале "Европейской правды". Отмечается, что дебаты о возможных санкциях начались сразу после нападения 25 ноября 2018 года. Но против любых новых мер выступала Германия, ее поддержали Франция, Италия, другие члены ЕС.

"Введение очень даже символических персональных санкций стало большой проблемой, которая требовала многоуровневых переговоров между странами ЕС", - говорится в статье.

По данным чиновников, новые санкции блокировала Финляндия, которая добилась исключения из санкционного перечня заместителя руководителя пограничной службы ФСБ России, адмирала Геннадия Медведева.

Геннадий Медведев Новое Время

После его замены санкции по принципиальным мотивам заблокировала Италия, долгое время подчеркивающая необходимость отмены ограничительных мер против РФ. По данным источников, снять вето Италии удалось благодаря Литве.

"Официального подтверждения этих данных нет, но в дипломатическом сообществе ходят слухи, что для достижения этого компромисса Литва приняла пять семей сирийцев, прибывших в Италию", - говорится в статье.

Как отмечается, по мнению Украины, санкции против России за нападение и дальнейшую агрессию в Азовском море должны быть совершенно другие. Украинская сторона настаивала на более суровом наказании для РФ.

"Киев даже представил Брюсселю свое видение под названием "Азовский пакет", включавший ограничения против компаний, российских портов и судов. Однако кроме традиционных друзей вроде Литвы и Дании, к ним присоединилась, эта идея не нашла сторонников", - утверждает автор статьи .

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины.

20 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

По инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

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