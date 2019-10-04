Законопроект 1210 выставит тысячи людей на улицу – финдиректор "Метинвеста"

Эксперты считают, что законопроект 1210, который повышает плату за добычу железной руды, может повести за собой глобальные негативные последствия: десятки тысяч человек только в Кривом Роге могут остаться без рабочих мест, а Украина и вовсе потерять горнодобывающую отрасль.

OBOZREVATEL поговорил с финансовым директором группы "Метинвест" Юлией Данковой о новых налоговых инициативах парламента и чем они грозят экономике Украины.

О том, сколько рабочих мест потеряют украинцы, если законопроект №1210 примут, кто займет наше место в горнодобывающей промышленности и как происходит диалог бизнеса и власти читайте в интервью.

– В СМИ и экспертной среде развернулась дискуссия относительно принятия закона 1210, в котором одной из сторон являются горняки. Вы, как представитель этой отрасли, как прокомментируете предлагаемую новацию?

– В целом в законе №1210 много позитивных предложений, например, об имплементации международных обязательств Украины. Однако в нем есть масса неадекватных норм, которые не отвечают ни мировым практикам, ни экономической сути, ни принципам формирования налогооблажения, ни защите украинских предприятий. Это повышение ренты для конкретной узкой части горнодобывающего бизнеса в Украине – добыче железной руды открытым способом. Это узкий сегмент, но который приносит в Украину и экспортную выручку, и налог на прибыль, и рабочие места. Эту новацию я, как представитель отрасли и экономист, не могу поддержать. И в частности потому что это специфически выписанная норма. Более того, опираясь на выводы МВФ и международных экспертов, правительство декларировало, что доля налогов горного предприятия должна составлять 40% от его чистой прибыли. А в случае принятия законопроекта 1210 паритет, когда пользователь недр получает 60% экономической выгоды от добычи, а государство 40%, будет нарушен.

Добыча железной руды в Украине

– В СМИ вышло интервью главы налогового комитета Гетманцева, в котором он апеллирует к тому, что в Украине самое низкое налогообложение на добычу и производство железной руды? Вы согласны?

– Возможно, Гетманцев заблуждается, потому что не разбирается в предмете или просто хочет так говорить. Если брать ставку 8,8%, то, например, в России она 4,8%, в Казахстане 2,8%, в Южной Африке от 1% до 7%. Понятие "ставка" ни с чем не сопоставимо. Если апеллировать более правильными терминами ( нагрузка на отрасль или налоговые отчисления в сравнении с коммерческой прибылью), то сейчас из 9 крупных добывающих железную руду стран Украина в середине - на 4 с конца месте. Но лучше обстоят дела у России (то есть они уже ниже вдвое облагаются, а они наши конкуренты), у Казахстана и у Китая. То есть у тех стран, которые добывают похожую на нашу руду, у них уже ниже.

– А у кого выше?

– У Австралии, Бразилии, Канады, у которых природой определены более богатые полезные ископаемые, которые они добывают. Более того, у тех стран, которые больше нас несут налоговую нагрузку, они ее несут не за счет специфического налога на недра, а за счет налога на прибыль – общего для всех. То есть у них просто в целом в стране больше ставка на прибыль. Сейчас Украина в середине, но новый законопроект может вывести страну в лидеры – мы будем платить в 10 раз больше, чем наши русские конкуренты.

– Гетманцев отмечает конструктивную работу в группе, которая работает над данным законопроектом. Как, на ваш взгляд, бизнес слышат?

– К мнению бизнеса власти не прислушиваются. Насколько я знаю Укррудпром делилась уже выводами, которые для них сделали консультанты (они нанимали компанию PWC, которая сделала исследование по нагрузке на отрасль). Главой рабочей группы Гетманцев назначил главу ГНС Сергея Верланова, который ни разу не пришел на заседание. Но даже без него, все заседания были достаточно активными, было много диалогов. Бизнес старался быть максимально открытым – мы предоставили все данные и расчеты. Но, к сожалению, мы не получили обратную связь и в результате за подписью Верланова было предоставлено в комитет письмо с искаженными выводами и комментариями о том, что в результате рабочей группы не найдено консенсуса. Мы дали аргументированный ответ на это письмо и отправили его Верланову, Гетманцеву и членам рабочей группы. Мы готовы делиться – мы опираемся на цифры, мы не скрываемся, мы белый и прозрачный бизнес. Но нас не слышат.

– Чем грозит принятие законопроекта 1210 в существующем виде?

– Если он будет принят в таком виде, в котором он есть, а ситуация на рынке останется прежней, то экспортировать железную руду может стать не выгодно. Более того, возможно придется сокращать производство, соответственно и рабочие места. В частности, один Кривой Рог может потерять десятки тысяч рабочих мест.

Финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова

– То есть остановка отрасли, это не страшилка, а реальное положение дел? О каком количестве потерянных рабочих мест идет речь?

– Это экономическая сущность бизнеса. На наших предприятиях в Кривом Роге работает около 20 тысяч человек (то есть 60 тысяч людей вместе с семьями). Если говорить о подрядных организациях, которые работают и поставляют продукцию и свои услуги для этих предприятий, это еще вдвое больше людей. Это не страшилка, это большой риск, который не имеет право не учитывать органы власти. Мы здесь очень прозрачны и честно информируем. К сожалению, это может стать реальностью.

– В исследовании PWC привели данные, что после принятия закона 1210 добывать и производить железную руду в Украине будет дороже, чем в РФ почти в 10 раз? Как такое положение дел отразится на отечественной отрасли?

–Российские производители железорудного сырья - наши конкуренты, потому если им станет еще более выгодно производить, тогда мы сразу потеряем свое логистическое преимущество. Всё-таки мы ближе к Европе и нам экономически проще доставить свою продукцию в Европу Как только у нас появится дополнительных 6-8 долларов на тонну затрат, мы сразу потеряем это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас нет культуры поддержки отечественных производителей, у нас бывают проблемы с тем, что транзит российской продукции через Украину в Европу идет в приоритете перед продукцией украинских производителей. Им будем экономически и организационно более выгодно. А это уничтожит наших производителей железной руды.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

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