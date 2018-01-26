Финансовый пузырь? Известный миллиардер предрек будущее биткоина

Известный американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что криптовалюты, в том числе и биткоин, являются типичным финансовым пузырем.

Соответствующее мнение финансист озвучил "на полях" неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Биткоин – это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день.

По его словам, криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

"Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", – резюмировал Сорос.

Как сообщал "Обозреватель", ранее исследователи международного банка Citibank заявили, что Украина находится в пятерке самых уязвимых стран, которые могут пострадать в результате краха криптовалюты биткоин.