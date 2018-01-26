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Финансовый пузырь? Известный миллиардер предрек будущее биткоина

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Известный американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что криптовалюты, в том числе и биткоин, являются типичным финансовым пузырем.

Соответствующее мнение финансист озвучил "на полях" неформального ужина в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

"Биткоин – это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день.

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По его словам, криптовалюта – это спекуляция, которая всегда основана на недопонимании.

"Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день", – резюмировал Сорос.

Как сообщал "Обозреватель", ранее исследователи международного банка Citibank заявили, что Украина находится в пятерке самых уязвимых стран, которые могут пострадать в результате краха криптовалюты биткоин.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на Обозревателе.

Тема
Криптовалюты
Персона
Джордж Сорос
Место
ШвейцарияДавос
Объект
биткоин
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