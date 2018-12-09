''Будет коллапс, рубль обвалится'': экономист озвучил будущее России

Отключение России от международной банковской системы SWIFT приведет к финансово-экономическому коллапсу в стране, но это лишь предфинальный шаг

"В случае отключения России от международной банковской системы SWIFT - это будет очень серьезный удар по российской экономике, в частности, по ее банковскому сектору. Потому что все главные операции в мире в банковской сфере проводятся именно через эту систему", - сказал в комментарии OBOZREVATEL председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

И хотя в РФ есть аналог этой системы, он годится только для внутреннего использования, внешнеэкономические операции станут невозможными, объясняет экономист.

"Учитывая, что почти половина российской экономики завязана на продаже газа и нефтепродуктов, то после удара по банковскому сектору, это станет ударом и для энергетического сектора. В совокупности это может привести к финансово-экономическому коллапсу в России. Конечно, это повлечет за собой очень стремительную девальвацию российского рубля, а это означает практически финансовый крах", - заявил Новак.

Интерфакс

Экономист также не согласен с заявлениями о том, что "большая и мощная" экономика России сможет выстоять в условиях отключения от SWIFT, так как на ее дестабилизацию уже достаточно давно влияют и другие санкции.

"Речь идет не об одном шаге, не только об отключении от SWIFT... Учитывая то, что Россия уже сейчас находится под действием целого каскада санкций различного рода, и они еще будут наращиваться, особенно после событий у Керченского пролива, то такое комплексное экономическое давление на РФ будет иметь если не финальное, но очень сильное воздействие", - говорит Новак.

"Финальная точка - это эмбарго на покупку российских энергоносителей, это будет финальный удар по экономике России, а SWIFT - это предфинальный", - заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США вновь подняли тему о возможности отключить России от системы SWIFT в связи с новыми актами агрессии России против Украины. 25 ноября российские пограничники с помощью оружия захватили три украинских военных судна в международных водах вблизи Керченского пролива. 24 украинских моряка попали в плен Российской Федерации.

В Евросоюзе уже заявили о ведении дискуссий о новых санкциях против Российской Федерации за нападения на украинских моряков в Черном море.

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