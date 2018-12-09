МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

''Будет коллапс, рубль обвалится'': экономист озвучил будущее России

6.5тЧитать материал на украинском

Отключение России от международной банковской системы SWIFT приведет к финансово-экономическому коллапсу в стране, но это лишь предфинальный шаг

"В случае отключения России от международной банковской системы SWIFT - это будет очень серьезный удар по российской экономике, в частности, по ее банковскому сектору. Потому что все главные операции в мире в банковской сфере проводятся именно через эту систему", - сказал в комментарии OBOZREVATEL председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

И хотя в РФ есть аналог этой системы, он годится только для внутреннего использования, внешнеэкономические операции станут невозможными, объясняет экономист.

Новости
"Вперше за 20 років": Світовий банк попередив Росію про серйозні проблеми з економікою

"Учитывая, что почти половина российской экономики завязана на продаже газа и нефтепродуктов, то после удара по банковскому сектору, это станет ударом и для энергетического сектора. В совокупности это может привести к финансово-экономическому коллапсу в России. Конечно, это повлечет за собой очень стремительную девальвацию российского рубля, а это означает практически финансовый крах", - заявил Новак.

''Будет коллапс, рубль обвалится'': экономист озвучил будущее России

Интерфакс

Экономист также не согласен с заявлениями о том, что "большая и мощная" экономика России сможет выстоять в условиях отключения от SWIFT, так как на ее дестабилизацию уже достаточно давно влияют и другие санкции.

"Речь идет не об одном шаге, не только об отключении от SWIFT... Учитывая то, что Россия уже сейчас находится под действием целого каскада санкций различного рода, и они еще будут наращиваться, особенно после событий у Керченского пролива, то такое комплексное экономическое давление на РФ будет иметь если не финальное, но очень сильное воздействие", - говорит Новак.

Новости
Санкції стосуватимуться 70% економіки: США стягують ''зашморг'' навколо Росії

"Финальная точка - это эмбарго на покупку российских энергоносителей, это будет финальный удар по экономике России, а SWIFT - это предфинальный", - заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США вновь подняли тему о возможности отключить России от системы SWIFT в связи с новыми актами агрессии России против Украины. 25 ноября российские пограничники с помощью оружия захватили три украинских военных судна в международных водах вблизи Керченского пролива. 24 украинских моряка попали в плен Российской Федерации.

В Евросоюзе уже заявили о ведении дискуссий о новых санкциях против Российской Федерации за нападения на украинских моряков в Черном море.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
8
16
Смешно
84
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
смотри видео
смотри видео
snip.li/wcP2
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
скоро всё кацапье повыздыхает. от голода! закончится боярышник, закончится береста и валежник и повыздыхают от голода.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы, если Россию отключат от SWIFT, как будете с нами за энергоносители расплачиваться?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Пигин Макс
Пигин Макс
Chorna Marusia, Вы столько пиздюлин не унесёте. Придётся гужевой транспорт запрягать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Chorna Marusia
Chorna Marusia
Пигин Макс, Пиздюлинами.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги