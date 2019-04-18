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"Финансирование оружия для Путина": в Европе выступили против закупок газа у России

2.2тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что закупка газа Европейским Союзом у России является финансированием оружия для российского президента Владимира Путина.

"Германия строит второй газопровод из России, "Северный поток-2". На самом деле, это просто финансирование оружия для мистера Путина. Платить за российский газ – это платить за российское оружие", – сообщил Моравецкий, выступая в Нью-Йоркском университете на мероприятии, посвященном 15-й годовщине вступления Польши в Европейский Союз, передает "Укринформ".

По его словам, потребности в покупке российского газа не существует, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и Соединенных Штатов.

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Премьер-министр Польши подчеркнул, что общий объем такого импорта может составлять 180 миллионов кубометров – ровно столько, сколько нужно сейчас Европе.

"Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша. Введь мы строим газопровод в Норвегию и успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию", – резюмировал Моравецкий.

"Финансирование оружия для Путина": в Европе выступили против закупок газа у России

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

"Финансирование оружия для Путина": в Европе выступили против закупок газа у России

​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Польша
Тег
Новости России
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, поляки засуетились. Они ж доходы с транзита тоже потеряют, это белорусам компенсируют потери за транзит. А вот два самых выёбистых лохов - Украина и Польша , оказались в чистом проигрыше. Они так старались, так тяфкали, а Германия их просто кинула на большие и такие привлекательные денежки.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Свиномордые хохлошавки, а если Европе не нужен российский газ то на кой хрен тогда нужна ваша ржавая труба?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Польща-страна проститутка. У кого она тильки не сосала,лучше не вспоминать. Разве, шо у свидомых нерабов-рагулей не чмызгала. Но укро-нерабы-вне конкуренции
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Макарский Александр, Ти часом не перепутав з УСРАІЛЄМ ???
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