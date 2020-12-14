Средств, которые предусмотрены в Госбюджете на 2021 год для финансирования Национальной полиции, будет недостаточно.

Об этом заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает "Интерфакс-Украина". По его мнению, правоохранители в Украине не обеспечены по максимуму, а их средняя зарплата составляет всего 12 тысяч гривен.

"Я думаю, что средняя зарплата хотя бы в 15 тыс. грн могла бы быть тем стартом, с которого человек начнет свою службу в полиции, особенно учитывая те вызовы, которые переживает отрасль", – сказал он.

Монастырский отметил, что недобор личного состава Нацполиции, который ныне составляет от 20 до 30%, определяет именно ненадлежащее финансирование.

Вместе с тем, народный депутат добавил, что в целом правоохранительной системе удалось достичь повышения заработных плат для прокуроров, в частности местных.

"В проекте государственного бюджета, который завтра будет рассматриваться в зале, после реформы (местные прокуроры. – Ред.) будут получать значительные суммы – 20-25 тыс. грн", – уточнил Монастырский.

Напомним: Верховная Рада может принять бюджет-2021 во втором чтении уже 15 декабря. Ко второму чтению документ пересмотрели, урезали расходную часть и увеличили доходную. В целом вышли на показатель дефицита примерно 5,5% от ВВП. По словам чиновников, это удовлетворило запрос МВФ.

Спасает ли это бюджет-2021 и какие критические ошибки делают его создатели – читайте в материале OBOZREVATEL.

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