Финансировали "Л/ДНР": в Украине поймали группу пособников террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины в Винницкой области выявили группу граждан, которые занимались поставкой товаров в "ДНР" и "ЛНР" и платили налоги так называемым республикам.

Противоправный механизм действовал по схеме "псевдоэкспорта": товар под видом экспорта вывозился в Россию, откуда через контролируемые террористами пункты пропуска и таможенные посты попадал на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

При этом представители Службы безопасности Украины отметили, что "бизнесмены" систематически платили налоговые и таможенные платежи в бюджеты "ДНР" и "ЛНР", средства из которых шли на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Силовики задержали шестерых организаторов незаконной схемы по местам их проживания в Днепре, Харькове и Рубежном Луганской области.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине нашли 20 работающих компаний главарей "Л/ДНР".

Большая часть таких фирм размещена на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и не находится в состоянии прекращения. При этом восемь компаний из списка имеют налоговый долг в сумме 1,6 млн гривен.

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