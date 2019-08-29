Филе семги, икра и бифштексы: чем и за сколько питаются в Раде новые депутаты

В Верховной Раде Украины стоимость блюд в местных столовых варьируется от 20 до 175 гривен.

В частности, стоимость салатов и закусок в парламенте стартует с отметки 22 гривни, свидетельствует публикация народного депутата девятого созыва от партии "Слуга народа" Александра Скичко в Instagram.

К примеру, салат "восточный" обойдется в 40,5 гривни, "цезарь" – 40,4 гривни, бутерброд с лососевой икрой – 55,6 гривни, а с семгой – 48,4 гривни.

В качестве основных блюд депутатам предлагают картофельные зразы с мясом за 58,6 гривни, бифштекс – 74,8 гривни, борщ с говядиной – 45,7 гривни.

Из более дорогих блюд в наличии есть люля-кебаб – 80,4 гривни и филе семги – 174,4 гривни.

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Стоимость блюд в столовых Верховной Рады варьируется от 20 до 175 гривен Александр Скичко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа состоится первое заседание Верховной Рады IX созыва. В повестку дня включено 27 пунктов.

Нардепы планируют утвердить новый состав Кабинета министров Украины, нового генерального прокурора и принять ряд законов.

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