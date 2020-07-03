Фиала: Украина – рекордсмен по "плохим кредитам", такого в мире нигде нет

Украина является мировым рекордсменом по так называемым плохим кредитам, более половины из них не обслуживаются заемщиками.

Об этом заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, проблема заключается в отсутствии независимого правосудия и правоохранительных органов.

"Украина до сих пор в мире является рекордсменом по плохим кредитам. Если посмотреть на портфели государственных банков, частных украинских банков или частных международных банков, которые работают в Украине, то в среднем "плохих кредитов", которые не обслуживаются заемщиками – выше 50%. Такого нигде в мире нет. Если этот параметр достигает 10%, это уже кризис", – рассказал Фиала.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине существенно выросли курсы евро и доллара. Так валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.