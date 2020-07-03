Фиала: Украина – рекордсмен по "плохим кредитам", такого в мире нигде нет
Томаш Фиала.
Украина является мировым рекордсменом по так называемым плохим кредитам, более половины из них не обслуживаются заемщиками.
Об этом заявил генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, проблема заключается в отсутствии независимого правосудия и правоохранительных органов.
"Украина до сих пор в мире является рекордсменом по плохим кредитам. Если посмотреть на портфели государственных банков, частных украинских банков или частных международных банков, которые работают в Украине, то в среднем "плохих кредитов", которые не обслуживаются заемщиками – выше 50%. Такого нигде в мире нет. Если этот параметр достигает 10%, это уже кризис", – рассказал Фиала.
Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине существенно выросли курсы евро и доллара. Так валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.