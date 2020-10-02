ФГВФЛ потребовал от Рожковой 1,5 млрд грн за "Платинум Банк"

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора "Платинум Банка" о признании его потерпевшим в уголовном производстве в отношении сомнительных операций банка (в том числе в период, когда "Платинум Банком" руководила нынешний замглавы НБУ Екатерина Рожкова).

Как говорится в постановлении Печерского райсуда Киева, в своем требовании к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" ФГВФЛ указывает: руководствуясь статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования требует возмещения вреда, причиненного ПАО "Платинум Банк" в сумме 1,48 млрд грн. Причем эта сумма должна быть перечислена на счет ФГВФЛ в течение 7 календарных дней с момента отправки данного требования.

Кроме Катерины Рожковой требование предъявлено Григорию Гуртовому, Константину Смольскому, Сергею Попову, Леониду Рыбину, Вадиму Кривовязу, Владимиру Конику, Катерине Ладыженской, Константину Горбешко, Дмитрию Красношлыку, Давиду Холперту, Душану Маджидую.

Согласно судебным материалам, в рамках указанного уголовного производства следователи полиции установили, что "служебные лица ПАТ "Платинум Банк" осуществили растрату и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, заключив в период с декабря 2013 года по май 2014 года кредитные договоры с фиктивными предприятиями, причинив ущерб банку в особо крупных размерах на общую сумму более 1,1 млрд грн".

Напомним, в 2017 году Рожкова, комментируя указанное уголовное производство, заявила, что в мае 2015 года НБУ изменил подходы для определения связанных с банком лиц, в результате чего "Платинум Банком" в июне 2015 года связанными с банком лицами признаны определенные заемщики. Перечень связанных с банком лиц в дальнейшем откорректирован и согласован Национальным банком Украины.

Как известно, в начале июля хозсуд Киева вернул Фонду гарантирования без рассмотрения его исковое заявление к бывшим членам правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" о солидарном взыскании 1,48 млрд грн (дело №910/6534/20).

По данным ФГВФЛ, объем требований кредиторов "Платинум Банка" – 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 млрд грн.

На 1 июня 2020 года вкладчикам "Платинум Банка" в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).

Эксперт Института развития инноваций Артем Петренко убежден, что "у ФГВФЛ обоснованно есть серьезные претензии к качеству работы "Платинум Банка" с кредитным портфелем. Эта же причина стала причиной признания банка неплатежеспособным. В связи с этим у экспертов возникал вопрос о качестве банковского надзора, который осуществлял Национальный банк Украины в те годы".

По мнению эксперта, претензий к работе НБУ в период с 2015 по 2019 год очень много. Он подчеркивает, что еще одна серьезная претензия со стороны ФГВФЛ к работе НБУ в том, что в период банкопада с рынка выводились те банки, которые можно было спасти.