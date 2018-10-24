ФГИ подсчитал, сколько получил госбюджет благодаря Единой базе отчетов об оценке

В государственный бюджет Украины за три месяца работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости поступило 1,6 млрд гривен налогов.

Из этих поступлений пенсионное страхование составляет 205,3 млн гривен, военный сбор – 320,2 млн гривен, налог на доходы физических лиц – более 1 млрд гривен, говорится на сайте Фонда государственного имущества.

По данным ведомства, работа Единой базы ежемесячно обеспечивает поступления в бюджет в виде налогов – в среднем это 533 млн гривен.

В частности, по сравнению с первым месяцем работы Единой базы эти показатели выросли в 3,5 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин задумал проверить налоги части украинцев.