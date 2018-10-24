МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

ФГИ подсчитал, сколько получил госбюджет благодаря Единой базе отчетов об оценке

494Читать материал на украинском

В государственный бюджет Украины за три месяца работы Единой базы данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости поступило 1,6 млрд гривен налогов.

Из этих поступлений пенсионное страхование составляет 205,3 млн гривен, военный сбор – 320,2 млн гривен, налог на доходы физических лиц – более 1 млрд гривен, говорится на сайте Фонда государственного имущества.

По данным ведомства, работа Единой базы ежемесячно обеспечивает поступления в бюджет в виде налогов – в среднем это 533 млн гривен.

Новости
Нефть, газ, табак: в Украине определили, какие компании заплатили больше всего налогов

В частности, по сравнению с первым месяцем работы Единой базы эти показатели выросли в 3,5 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин задумал проверить налоги части украинцев.

Место
Украина
Объект
Фонд государственного имущества Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колесников Дмитрий
Колесников Дмитрий
Радость то кака, добавилось ещё денег для воровства
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги