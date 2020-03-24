Фермеры забили тревогу из-за карантина в Украине: банки бойкотируют

Из-за карантина в Украине около трети фермеров не имеют средств на посевную кампанию, а банки не предоставляют кредиты.

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"Банки нас бойкотируют и не предоставляют кредитов. Не то, что под 5-9% годовых, как обещали, а даже под 22% не дают. Очень тяжелые условия. А солярку не на что покупать, семян нет, и хорошо, что некоторые фирмы напрямую предоставляют зерно в кредит", – сказал в комментарии OBOZREVATEL фермер из Черкасской области Василий Драч.

Около 30% фермеров не имеют возможности что-то посеять, потому что нет денег солярку, добавил он. В частности, из-за введения карантина малые фермерства потеряли рынки сбыта и фактически находятся на грани выживания.

Фермеры забили тревогу

"Для мелких фермеров появились большие проблемы со сбытом, закрыты все рынки в связи с карантином, они фактически находятся на грани выживания. Сейчас даже ходят слухи, что во время карантина могут вообще запретить работать фермерам в полях, хотя это полная бессмыслица и надеюсь, что это только чья-то фантазия. Если мы сейчас не посеем урожай, то проблемы будут не только у нас, но и у всего народа", – сказал руководитель ассоциации фермеров и владельцев земли Черкасской области Виктор Гончаренко.

Но проблемы есть не только с посевами, фермеры беспокоятся и судьбой рабочих, которые фактически остались без средств к существованию из-за отсутствия работы.

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