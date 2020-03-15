Главная проблема РФ, которую Москва вынуждена решать в связи с украинским вопросом, – это санкции.

Такое заявление в интервью "Апострофу" сделал российский политический деятель, кандидат юридических наук Марк Фейгин. "У Москвы есть только одна уязвимость – санкции... То есть Кремлю нужно хоть поэтапно, но смягчение этих санкций. Американские санкции смягчить невозможно, потому что это находится в зоне ответственности не президента Трампа, а Конгресса", – сказал он.

По его словам, в Европе ситуация с экономическим давлением на Россию "очень манипулятивная" и многие страны склоняются к тому, чтобы смягчить санкции при любом формальном поводе.

"Формальным поводом будет проведение выборов, признание особого статуса и – ну, вот же, смотрите, процесс идет, нужно этот процесс простимулировать. Так же происходило с возвращением делегации России в ПАСЕ. Они договорились об этом заранее, мол, вы нам отдаете моряков во исполнение решения Гамбургского морского трибунала, а за это вы получите место в ПАСЕ обратно", – считает Фейгин.

Марк Фейгин Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент России Владимир Путин сделал резкое заявление о санкциях, введенных против страны из-за аннексии украинского Крыма. "Да плевать на них, на эти санкции", – сказал он.

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