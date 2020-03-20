Значки с Ленином и старые вещи: предметы СССР, которые можно продать за целое состояние

Вещи и предметы, которые в СССР казались обыденностью, сейчас можно продать за огромные суммы. OBOZREVATEL изучил лоты популярного украинского аукциона времен Союза и собрал самые дорогие предметы.

Значки СССР с изображением Ленина – 1 млн грн

unc.ua

"Продается большая коллекция значков СССР, 917 штук-оригиналы, с изображением В.И.Ленина.экземпляры разные,не повторяются", – описывает владелец лота.

Фотоаппарат ФЭД – 52 тысячи гривен

unc.ua

"Фотоаппарат ФЭД НКАП-СССР, красный RED флаг, объектив. Редкий и интересный выпуск, № 200760. Затвор живой, но не в рабочем состоянии – выдержки отрабатывает, но абсолютно не корректно. Шторки родные, подсохшие, но нет просветов. Объектив ФЭД 3,5/50мм №12. Объектив без сколов", – говорится в объявлении.

Почтовые марки СССР – 80 тыс. грн

unc.ua

"Продам коллекцию Е.А.Звягинцева. Более 1100 страниц с марками в кляссерах(именно СССР).Начиная с 1918 года. Вся коллекция хранится в кляссерах. Цена договорная, продажа неспешная. Халявы тут нет. Ищу реально заинтересованного человека", – говорится в объявлении.

Плакат Оригинал 1970-е СССР – 18 тысяч

unc.ua

"Серия плакатов. Оригинал! Плакат экспонировался на выставке. Смешанная техника, гуашь/оргалит 100х70 см., 1970-1980-е. Под руководством профессора Лящука Т.А", – описывают лот.

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