Журналисты показали особняк Арахамии, купленный по цене однокомнатной квартиры

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия купил дом в коттеджном городке Green Hills под Киевом по цене однокомнатной квартиры в столице.

Это выяснили в ходе расследования журналисты издания Страна. В своей ежегодной декларации о доходах Арахамия указал, что в июне 2019 года он приобрел дом площадью 295,7 кв. м. за 983 тыс. грн (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналисты выяснили, что в Green Hills осталось 9 непроданных домов. Согласно информации на официальном сайте застройщика, сейчас коттедж площадью плюс минус 300 кв. м стоит порядка 16 000 000 гривен. Но цена может колебаться в зависимости от проекта и курса доллара.

"Что, как видим, в 16 раз дешевле, чем официальная стоимость. Да и трудно поверить, что такой особняк можно купить за менее, чем 40 тысяч долларов. По цене "однушки" в Киеве", – сказано в материале расследования.

Журналисты побывали в Green Hills, расположенном возле села Вита-Почтовая, в 10 км от Киева. Поскольку посторонний человек может попасть на территорию только по приглашению жильцов, они использовали для съемки квадрокоптер.

На территории городка есть озеро и собственная школа (Страна)

Особняк Арахамии имеет два этажа. На заднем дворе расположен мини-огород, где растет капуста, петрушка, укроп и другая зелень. С первого этажа есть выход на открытую летнюю терассу. Там стоят два гриля, несколько кресел качалок, обеденный стол и пара шезлонгов. А также разбросано множество детских игрушек. Издание напомнило, что Арахамия папа шестерых детей.

На заднем дворе у семьи Арахамии есть небольшой огород (Страна)

В доме нет гаража, поэтому все транспортные средства припаркованы прямо у его входа. Среди автопарка политика журналисты рассмотрели детский квадроцикл, пару электросамокатов, велосипед, багги и автомобиль Audi Q8 стоимостью около 3 000 000 грн.

Расследователи подчеркнули, что это транспортное средство отсутствует в декларации нардепа. Там указан лишь Mercedes GLS 350, который принадлежит его супруге Виктории.

Однако, сам Арахамия не раз был замечен под Верховной Радой за рулем серебристого внедорожника Audi Q8. Тогда он сказал журналистам, что взял авто покататься у друга.

Издание напомнило, что в политику Арахамия пришел из сферы IT. В 2017 он продал международную компанию TemplateMonster, где был одним из учредителей. Сумма сделки, по его словам, составила 100 миллионов долларов. Арахамия утверждал, что его доля составила 25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в электронной декларации, предположительно, занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.

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