В России 30 миллионов человек вместо туалетов используют выгребные ямы. "Сверхдержава" находится на 1 месте в мире среди развитых стран по доле населения без доступа к туалетам.

А у 45% многодетных российских семей нет доступа к централизованной канализации. Об этом говорится в спецпроекте "#поуши", который выпустила "Новая газета". Там попытались разобраться, как в России "эпохи диджитал" люди живут без централизованной канализации.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что жители российского Красноярска много лет страдают от "черного неба", возникающего из-за выбросов заводов и сжигания угля в ТЭЦ. Ситуацию мог бы решить перевод города на отопление газом, ведь рядом идет газовая труба на Китай. Но денег на это у "сверхдержавы" нет.

Жизнь в России

К примеру, в Туле, где население около 549 тыс. человек, у 121 тыс. нет централизованного водоотведения. "Нам сказали, что до 2023 года мы будем жить без тепла, воды и канализации. Мы и журналистов звали, а они все наши жалобы вырезали. А туалет сфотографировали – благоустройство, мол, центра", – говорит жительница Тулы Зинаида.

Туалеты в России "Новая газета"

"Каждый день умываемся в корыте, машинку стиральную сливаем в корыто, все потом по ведрам разливаем и выносим во двор. Тут у нас наверху бабушка живет, она не выходит из дома – тяжело спускаться по лестнице, и свои ведра, в том числе туалетные, она выливает в окно", – говорит другая жительница Тулы Инна Шувалова. Она живет в центре города – 250 м от здания областной администрации, 182 км от Москвы.

Туалеты в России "Новая газета"

"Из нашей выгребной ямы все уходит в реку Упу, потому что уровень реки ниже. Канализация есть рядом вдоль улицы, но одно оформление стоит порядка 100 тысяч рублей, а копать и проводить нужно самим. Мы ждем, когда будет благоустройства центра – может, и нам что-то перепадет... Но нам ничего открыто не говорят, все якобы засекречено", – приводятся слова жителя Тулы Владимира Мешкова.

Туалеты в России "Новая газета"

"У нас ничего нет: вместо туалета выгребная яма, за водой ходим в колонку за углом, отопление дровами, никаких удобств, кроме света и газа. Заказываем частную ассенизаторскую машину, она все откачивает. Стоит это тысячи две", – жалуется жительница улицы Менделеевской Надежда Жукова.

Туалеты в России "Новая газета"

Издание пишет, что пока жители Тулы пополняют выгребные ямы в ожидании благоустройства, на улицах города разгорается война ассенизаторов. Они поделились на "белых" и "чёрных".

"Для победы в этой войне городская компания-оператор даже создала квази-силовую структуру и проводит воспитательные рейды и городские погони за конкурентами", – говорится в публикации.

В ответ "черные" российские ассенизаторы жалуются, что сотрудники водоканала выливают нечистоты где хотят. "Спрашиваю: "Почему вы это делаете?", а они: "Мы свои, нам можно", – приводятся слова одного из ассенизаторов-"нелегалов".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что увеличить доходы россиян к 2020 году в два раза, как это планировали в 2008 году, не удалось из-за того, что "это были предварительные планы".

Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что при СССР в 80-е годы из-за сильнейшего дефицита в его городе было "откровенно голодно", а жизнь в Украине жителям российских регионов казалась "настоящим раем".

66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

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