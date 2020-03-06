В России 30 миллионов человек вместо туалетов используют выгребные ямы. "Сверхдержава" находится на 1 месте в мире среди развитых стран по доле населения без доступа к туалетам.
А у 45% многодетных российских семей нет доступа к централизованной канализации. Об этом говорится в спецпроекте "#поуши", который выпустила "Новая газета". Там попытались разобраться, как в России "эпохи диджитал" люди живут без централизованной канализации.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что жители российского Красноярска много лет страдают от "черного неба", возникающего из-за выбросов заводов и сжигания угля в ТЭЦ. Ситуацию мог бы решить перевод города на отопление газом, ведь рядом идет газовая труба на Китай. Но денег на это у "сверхдержавы" нет.
Жизнь в России
К примеру, в Туле, где население около 549 тыс. человек, у 121 тыс. нет централизованного водоотведения. "Нам сказали, что до 2023 года мы будем жить без тепла, воды и канализации. Мы и журналистов звали, а они все наши жалобы вырезали. А туалет сфотографировали – благоустройство, мол, центра", – говорит жительница Тулы Зинаида.
Туалеты в России
"Новая газета"
"Каждый день умываемся в корыте, машинку стиральную сливаем в корыто, все потом по ведрам разливаем и выносим во двор. Тут у нас наверху бабушка живет, она не выходит из дома – тяжело спускаться по лестнице, и свои ведра, в том числе туалетные, она выливает в окно", – говорит другая жительница Тулы Инна Шувалова. Она живет в центре города – 250 м от здания областной администрации, 182 км от Москвы.
Туалеты в России
"Новая газета"
"Из нашей выгребной ямы все уходит в реку Упу, потому что уровень реки ниже. Канализация есть рядом вдоль улицы, но одно оформление стоит порядка 100 тысяч рублей, а копать и проводить нужно самим. Мы ждем, когда будет благоустройства центра – может, и нам что-то перепадет... Но нам ничего открыто не говорят, все якобы засекречено", – приводятся слова жителя Тулы Владимира Мешкова.
Туалеты в России
"Новая газета"
"У нас ничего нет: вместо туалета выгребная яма, за водой ходим в колонку за углом, отопление дровами, никаких удобств, кроме света и газа. Заказываем частную ассенизаторскую машину, она все откачивает. Стоит это тысячи две", – жалуется жительница улицы Менделеевской Надежда Жукова.
Туалеты в России
"Новая газета"
Издание пишет, что пока жители Тулы пополняют выгребные ямы в ожидании благоустройства, на улицах города разгорается война ассенизаторов. Они поделились на "белых" и "чёрных".
"Для победы в этой войне городская компания-оператор даже создала квази-силовую структуру и проводит воспитательные рейды и городские погони за конкурентами", – говорится в публикации.
В ответ "черные" российские ассенизаторы жалуются, что сотрудники водоканала выливают нечистоты где хотят. "Спрашиваю: "Почему вы это делаете?", а они: "Мы свои, нам можно", – приводятся слова одного из ассенизаторов-"нелегалов".
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