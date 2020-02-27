Главная Новости
27 февраля • обновлено в 06:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Всем жителям Гонконга дадут по $1200 и удешевят аренду: стало известно, почему

1.2т
Читать материал на украинском

Власти Гонконга решили решили подарить постоянным жителям по $1200. А еще для них снизят налоги и удешевят аренду жилья.

На выделение помощи в бюджете уже заложили деньги для более 7 млн человек, сообщает BBC. Местные власти объяснили это желанием помочь жителям и поддержать экономику, которая переживает непростые времена из-за регулярных протестов и эпидемию коронавируса.

Новости
"Укрпочта" начала отправлять посылки в Китай после перерыва из-за коронавируса

По состоянию на 26 февраля в Гонконге зафиксирован 81 случай инфицирования коронавируса, два из них – смертельные.

Льготы для жителей Гонконга

Льготы для жителей Гонконга

"Наша экономика в этом году сталкивается с огромными проблемами", – приводит сайт слова министра финансов Гонконга Пола Чана.

"После тщательного анализа ситуации я решил пересчитать по 10000 гонконгских долларов ($1280) всем постоянным жителям старше 18 лет. Цель – простимулировать потребление и снять финансовое бремя", – добавил министр.

Власти также намерены снизить плату за аренду жилья, а также налоги на имущество и зарплату. Кроме коронавируса и протестов, на ухудшение экономического положения региона ощутимо влияет и торговая война Китая и США. Ранее власти создали фонд помощи для отраслей экономики, которые сильно пострадали из-за вспышки коронавируса – в частности, речь идет о гостинично-ресторанное и туристическое отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV среди китайского населения в Гонконге царит паника – люди простаивают в очередях по несколько часов, чтобы купить маски и продукты для повышения иммунитета.

В середине февраля сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за опасений, что коронавирус мог быть передан по трубам здания.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Китай Гонконг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги