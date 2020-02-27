Всем жителям Гонконга дадут по $1200 и удешевят аренду: стало известно, почему

Власти Гонконга решили решили подарить постоянным жителям по $1200. А еще для них снизят налоги и удешевят аренду жилья.

На выделение помощи в бюджете уже заложили деньги для более 7 млн человек, сообщает BBC. Местные власти объяснили это желанием помочь жителям и поддержать экономику, которая переживает непростые времена из-за регулярных протестов и эпидемию коронавируса.

По состоянию на 26 февраля в Гонконге зафиксирован 81 случай инфицирования коронавируса, два из них – смертельные.

Льготы для жителей Гонконга

"Наша экономика в этом году сталкивается с огромными проблемами", – приводит сайт слова министра финансов Гонконга Пола Чана.

"После тщательного анализа ситуации я решил пересчитать по 10000 гонконгских долларов ($1280) всем постоянным жителям старше 18 лет. Цель – простимулировать потребление и снять финансовое бремя", – добавил министр.

Власти также намерены снизить плату за аренду жилья, а также налоги на имущество и зарплату. Кроме коронавируса и протестов, на ухудшение экономического положения региона ощутимо влияет и торговая война Китая и США. Ранее власти создали фонд помощи для отраслей экономики, которые сильно пострадали из-за вспышки коронавируса – в частности, речь идет о гостинично-ресторанное и туристическое отрасли.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки нового коронавируса 2019-nCoV среди китайского населения в Гонконге царит паника – люди простаивают в очередях по несколько часов, чтобы купить маски и продукты для повышения иммунитета.

В середине февраля сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за опасений, что коронавирус мог быть передан по трубам здания.

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