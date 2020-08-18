В оккупированной Горловке жителей зовут собирать яблоки в Россию: до войны там были мощные заводы

В оккупированной террористами "ДНР" Горловке, которая до войны имела мощные заводы, местным жителям теперь предлагают ехать на работу в Россию – собирать яблоки.

При том, что до войны люди работали на предприятиях, продукция которых шла на экспорт. Об этом в Twitter рассказал пользователь с ником azzafrok.

"Горловка. По всему городу, даже на подъездах домов, появились предложения работы по сбору яблок где-то в эрэфии. Когда-то в Горловке была промышленность работающая на экспорт. Но с приходом русского мира промышленность обнулилась и вместо нее теперь одна работа - яблоки собирать", – написал блогер.

Жителям "ДНР" предложили собирать яблоки в России Twitter

Также люди пишут, что подобные объявления видели и в Донецке.

В комментариях заметили, что это обычная сезонная работа. Правда, она крайне тяжелая, а россияне за нее платят так мало, что по итогу людям мало что удается привезти домой.

"Ничего страшного, на самом деле, это сады на Кубани. У нас в городке еще десять лет назад некоторые ездили, обычная сезонная работа. С юга Украины сейчас в Рашу не очень-то едут, вот и ищут рабочих в ОРДЛО. Знакомая, которая ездила на яблоки, раз поехала, второй поехала, а после второго пришлось лечить спину, и на этом все. Говорила, высокие нормы, физически выдержать очень трудно, а денег не так уж и много останется, после расходов", – написала пользовательница Verbyna.

Жителям "ДНР" предложили собирать яблоки в России Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных частях Луганской и Донецкой области с приходом "ЛДНР" цены на квартиры перестали по сравнению с довоенными цены упали в 3-4 раза.