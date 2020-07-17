Жители Крыма рассказали, что ждет россиян на полуострове

Жители аннексированного Россией Крыма пожаловались на дорогую аренду жилья, низкие зарплаты и высокие цены на еду на полуострове.

Такую "справку" они предоставили жительнице "родной гавани" Анастасии Новиковой из Челябинска, которая в соцсети написала, что хочет приехать жить в Симферополь и поинтересовалась местным уровнем жизни.

"Хочу переехать в Симферополь на ПМЖ, расскажите пожалуйста как у вас тут с работой, климатом, стоимостью съёмного жилья и вообще в целом довольны ли городом?", – написала девушка.

Ей пришло несколько десятков ответов, большинство людей посоветовали – ехать не стоит.

"Тут все х*рово! Цены московские, а оплата труда мизерная. Люди голодные и злые (кто не верит,прокатитесь в автобусе). И ещё у нас вода заканчивается питьевая", – написал Андрей Мишагин.

С ним согласилась Светлана Гук: "Москвичи от наших цен в шоке! В Москве даже крымские товары, дешевле, чем у нас".

"Сиди дома, приедешь рада не будешь. Тут неплохо было до 2014 года. А дальше, видимо, хуже", – отрезал Евгений Дегтярев.

Стоимость жизни в Крыму vk.com

Стоимость жизни в Крыму vk.com

На обсуждение обратила внимание блогер Роксолана Крым. "Выключи телевизор и сиди на Урале Не надо к нам ехать!", – написала она в Twitter

Стоимость жизни в Крыму Twitter Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

В аннексированном Россией Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.