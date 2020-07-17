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Жители Крыма рассказали, что ждет россиян на полуострове

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
1,2 т.
Жители Крыма рассказали, что ждет россиян на полуострове

Жители аннексированного Россией Крыма пожаловались на дорогую аренду жилья, низкие зарплаты и высокие цены на еду на полуострове.

Такую "справку" они предоставили жительнице "родной гавани" Анастасии Новиковой из Челябинска, которая в соцсети написала, что хочет приехать жить в Симферополь и поинтересовалась местным уровнем жизни.

"Хочу переехать в Симферополь на ПМЖ, расскажите пожалуйста как у вас тут с работой, климатом, стоимостью съёмного жилья и вообще в целом довольны ли городом?", – написала девушка.

Ей пришло несколько десятков ответов, большинство людей посоветовали – ехать не стоит.

"Тут все х*рово! Цены московские, а оплата труда мизерная. Люди голодные и злые (кто не верит,прокатитесь в автобусе). И ещё у нас вода заканчивается питьевая", – написал Андрей Мишагин.

С ним согласилась Светлана Гук: "Москвичи от наших цен в шоке! В Москве даже крымские товары, дешевле, чем у нас".

"Сиди дома, приедешь рада не будешь. Тут неплохо было до 2014 года. А дальше, видимо, хуже", – отрезал Евгений Дегтярев.

Стоимость жизни в Крыму

Стоимость жизни в Крыму vk.com

Стоимость жизни в Крыму

Стоимость жизни в Крыму vk.com

На обсуждение обратила внимание блогер Роксолана Крым. "Выключи телевизор и сиди на Урале Не надо к нам ехать!", – написала она в Twitter

Стоимость жизни в Крыму

Стоимость жизни в Крыму Twitter Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

В аннексированном Россией Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

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