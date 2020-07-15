Украинцы, пострадавшие в результате насильственных преступлений, будут получать компенсацию из госбюджета.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook. По его словам, после выплаты из бюджета сумму компенсаций будут взымать из злоумышленника.

"Кабмин поддержал наш законопроект, которым вводится механизм возмещения вреда потерпевшим в результате насильственных преступлений (изнасилование, тяжкие телесные повреждения, убийства близких родственников). Каждый человек, который пострадал в результате насильственного преступления, будет получать компенсацию от государства", – сообщил министр.

По его словам, деньги будут выплачивать тем, кому преступлением причинены тяжкие телесные повреждения, близким родственникам умерших жертв преступления, пострадавшим в результате половых преступлений и пострадавшим детям, в отношении которых было применено физическое или психологическое насилие.

Размер минимально возможного платежа составит 40% от прожиточного минимума. Однако фактические размеры компенсаций будет устанавливать Кабмин, исходя из имеющихся средств в бюджете.

"Выплаты будут осуществлять региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. После проведения выплат государство будет взимать компенсацию с преступника в порядке регресса. Кроме того, каждый, кто совершил преступление или уголовный проступок, будет платить специальный сбор на возмещение вреда, причиненного насильственными уголовными преступлениями", – рассказал он.

Жертвам изнасилования и избиения будут платить компенсацию из бюджета, – Малюська

Жертвам изнасилования и избиения будут платить компенсацию из бюджета, – Малюська

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