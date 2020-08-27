Жена-миллионерша, связи с Тимошенко и тесть в ОП: чем известен новый глава Одесской таможни Пудрик

Чиновник с почти 20-летним стажем Денис Пудрик возглавил Одесскую таможню, которая традиционно считается наиболее коррумпированной в Украине. Новая власть "слуг народа" за год перебрала целый список кандидатов, но никто не смог показать ощутимый результат.

Новое назначение уже успел раскритиковать Михеил Саакашвили. Он утверждает, что это "усугубит коррупционный круг". И причины для такого заявления действительно есть. Несмотря на скромную зарплату, Пудрик вместе с супругой обзавелся огромным количеством недвижимости по всей стране и в Турции.

Его тесть – советник главы Офиса президента Андрея Ермака, а сам он был членом "Батькивщины" и якобы является "кумом Тимошенко". На жену оформлен бизнес, львиная доля недвижимости, хотя сама она в интервью признавалась, что является юристом и боялась открывать даже свой небольшой ресторан в пригороде Киева три года назад.

О том, кому "слуги народа" доверили Одесскую таможню, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Скромный таможенник и жена-миллионерша

В прошлом году Денис Пудрик получил 103 тысячи зарплаты (8,6 тысячи в месяц), всю свою жизнь он проработал на таможне. С 21-летнего возраста занимал должности от инспектора до руководителя. В разное время возглавлял Крымскую, Кировоградскую, Луганскую, Черниговскую, Львовскую, Бердянскую таможни.

Несмотря на высокие должности, со своей официальной зарплатой Пудрику было бы сложно не то чтобы обзавестись недвижимостью, но даже прокормить трех детей. К примеру, в вакансии начальника Одесской таможни сейчас указан уровень зарплаты в 10,9 тыс. грн.

Вместе с супругой таможенник владеет: квартирой в Киеве площадью 117 квадратов, дачей под Киевом площадью 219,3 квадратов, двумя квартирами в Донецке (159,9 и 77,9 квадратов), домом в 714,9 и квартирой в 138,7 квадратных метров в Симферополе. А еще двумя квартирами в 120 и 30 квадратных метров в Турции.

Денис Пудрик со своей супругой Натальей facebook.com/natali.kunitshyna

И это не говоря о целом автопарке. Как с зарплатой в 10 тысяч приобрести недвижимость на десятки миллионов гривен – вопрос открытый. Могла, например, платить супруга Наталья. Она, судя по реестру юридических лиц, числится во владельцах нескольких компаний (в основном в Крыму), а под Киевом ей принадлежит небольшой ресторанчик. Причем открыла она его в Украинке с населением в 20 тыс. человек.

В интервью "Апострофу" она призналась, что по профессим юрист и ей было сложно открывать свой бизнес – ресторан. Хотя к тому моменту на нее уже был оформлен целый ряд предприятий в Крыму.

"Когда-то я была на одном семинаре, где мы говорили о целях на будущее, чего хотели бы добиться. Тогда я и подумала, что хотела бы свой ресторан, но понимала, что это не моя профессия, ведь по образованию я юрист", – рассказала жена таможенника.

Ресторан жены Пудрика apostrophe.ua/

В декларации за прошлый год Наталья указала доход в размере около 83 тыс. грн в месяц. Учитывая, что семья воспитывает троих детей и содержит недвижимость по всей стране, а супруг имеет достаточно скромную зарплату, даже весомый официальный доход жены не позволил бы им обзавестись огромными квартирама в разных городах Украины и в Турции.

У Натальи это уже второй брак. До этого она была замужем за Владимиром Бабанином, который в 2013-м стал руководителем Крымского клинического кожно-венерологического диспансера. Девичья фамилия жены Пудрика – Куницын. Ее отец, Сергей Владимирович, возглавлял Севастопольскую городскую государственную администрацию, был нардепом от БПП, а сейчас – глава Офиса президента Андрей Ермак позвал его возглавить совет по делам ветеранов.

Журналист Юрий Бутусов считает, что именно связь тестя с Банковой помогла Пудрику возглавить Одесскую таможню. Но свои "концы" во власти есть и у самого таможенника. Как утверждают СМИ, он кум лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Более того, в 2019-м, когда он еще был люстрированным и не мог работать чиновником, он решил избраться в парламент и попал 55-м номером в списке "Батькивщины".

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Кстати, в интернете можно встретить утверждения о том, что на самом деле Пудрик не является профессором. Хотя сам таможенник утверждает обратное.

Люстрация, суды и возвращение во власть

Еще в 2015-м Пудрик попал под люстрацию, так как работал во времена президентства Виктора Януковича и подчинялся тогдашнему министру доходов и сборов Александру Клименко (сейчас скрывается в России).

Однако из власти таможенник уходил без особого желания. Он подал в суд против Министерства юстиции и потребовал исключить свои данные из реестра люстрированных чиновников. Суд он выиграл только в этом году. Время, когда работать чиновником ему запретили, он провел, в том числе, в должности проректора Университета государственной фискальной службы – занимался техническим обслуживанием учебных корпусов и общежитий.

Оказалось, что лучшего кандидата на должность главы Одесской таможни, чем скромный люстрированный чиновник с недвижимостью на десятки миллионов, нет. Помогли ли связи во власти, или же сыграл свою роль кадровый голод – вопрос открытый.

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