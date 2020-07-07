Зеленского ждет суд за нарушение закона, – НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола.

Как сказано на странице НАПК в Facebook, причина – несвоевременная подача сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Материалы передадут в суд.

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК Александр Новиков.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", – сказано в сообщении.

Накануне Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства, сообщив, что не предоставил вовремя данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Президент добавил, что "все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".

Как писал OBOZREVATEL, в конце мая Зеленский опубликовал декларацию о доходах, которые за год составили 28,6 млн грн. В госбюджет глава Украины уплатил 3,6 млн грн. Также Зеленский избавился от акций четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ.