Зеленского ждет суд за нарушение закона, –НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола.

Как сказано на странице НАПК в Facebook, причина – несвоевременная подача сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Материалы передадут в суд.

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК Александр Новиков.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", – сказано в сообщении.

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