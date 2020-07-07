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Зеленского ждет суд за нарушение закона, –НАПК

Кирилл Лютый
Личные финансы
1,0 т.
Зеленского ждет суд за нарушение закона, –НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выписало президенту Владимиру Зеленскому два административных протокола.

Как сказано на странице НАПК в Facebook, причина – несвоевременная подача сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Материалы передадут в суд.

Протоколы об административном правонарушении составил и вручил Зеленскому лично глава НАПК Александр Новиков.

"Равенство граждан перед законом является базовым принципом, заложенным в Конституции Украины и основным принципом деятельности НАПК. Несмотря на должность, материальное состояние и социальное положение все граждане должны следовать законам Украины", – сказано в сообщении.

Новость дополняется.

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