Зеленский заработал в 1,5 раза раза меньше, чем его пресс-секретарь Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в июне заработала 46,2 тыс. грн, что почти в полтора раза выше официальной зарплаты Владимира Зеленского (28 тыс. грн).

Об этом со ссылкой на ответ Государственного управления делами сообщает издание "Украинские новости". "Сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составила 46 217 гривен", – сказано в документе.

Ее июньская зарплата состоит из 21 750 гривен должностного оклада, 8 700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии. Из начисленной суммы было выплачено 9 тыс. грн налогов и сборов, поэтому Мендель получила в июне "чистыми" 37,2 тыс. грн.

Напомним, Мендель в 2019 году заработала 935 тыс. грн. Об этом говорится в опубликованной на сайте НАПК декларации. Так, в среднем в месяц Мендель получала 77,9 тыс. Ее годовая зарплата в Офисе президента составила 370 тыс. грн, Мировой банк (предыдущая работа) заплатил ей 298 тыс. грн. Еще 267 тыс. она получила от своей профессиональной деятельности (работала журналистом в мировых изданиях).

Зарплата Мендель Украинские новости

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в городе Геническе Херсонской области, училась журналистике в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Писала для украинского Forbes и американского Politico, также работала с VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. В колонке для ТСН.uа Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум.

За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы (World Press Institute). Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины, чем спровоцировала бурную дискуссию в сети.

Кроме того, в 2018 году Мендель совместно с российском корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине. При этом журналистка была ярой сторонницей пятого президента Петра Порошенко и его команды.