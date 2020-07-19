Зеленский "за" печатный станок: к чему может привести новая экономическая политика и что стоит знать

Президент Владимир Зеленский выбрал нового главу НБУ Кирилла Шевченко, а "Слуги народа" с "Батькивщиной" и "Оппозиционной платформой "За жизнь!" практически синхронно поддержали его кандидатуру.

Прошлый председатель Нацбанка не устраивал главу государства, так как якобы "сушил" экономику, а его действия приводили к срыву бюджета.

О том, каким Нацбанк видят "слуги народа" и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто убедил президента, что нужно включить "печатный станок"?

Еще в мае источники OBOZREVATEL рассказывали, что в Офисе президента проходило совещание при участии премьера, министра экономики, главы НБУ, на котором всерьез обсуждали необходимость "напечатать больше гривни".

Тогда министр развития экономики Игорь Петрашко озвучил тезис, что курс доллара в Украине должен быть около 30 грн/$, а инфляция около 11%. В то время как НБУ удерживает рост цен на уровне 5% (плюс/минус один процентный пункт), а курс установился около 27 грн/$.

Президенту объяснили: Нацбанк сушит экономику. Мол, во время кризиса нужно наоборот вливать больше эмиссионных денег, чтобы справиться с кризисом, выдавать кредиты, инвестировать в экономику.

В интервью изданию LB.ua уже бывший глава Нацбанка Яков Смолий признался: у него действительно требовали повысить макропоказатели до того уровня, который заложили в бюджет страны. Но он посчитал такой разговор "непрофессиональным".

Как минимум информационно Нацбанк проиграл своим противникам. Президент поверил, что экономику "нужно насытить деньгами", а регулятор якобы сдерживает рост ВВП.

"Идея была такая: Национальный банк должен быть независимым, но он не может работать отдельно от Кабмина. Об увольнении Смолия говорили еще давно. Но при Гончаруке (Алексей, бывший премьер-министр. – Ред.) и Милованове (Тимофей, бывший министр развития экономики. – Ред.) с Нацбанком был контакт. Они пытались ему как-то донести, что все правильно делают. Когда Гончарука убрали, частично свою защиту потерял и Нацбанк. Тогда вопрос обострился. Хотят попробовать делать по-другому теперь", – рассказывает собеседник.

И что, печатный станок действительно может помочь?

Эмиссия гривни – это постоянный процесс. Но когда она соответствует росту ВВП, проблем не возникает. Если же экономика падает, долги растут, а Нацбанк начинает печатать гривни, это приводит к росту цен и подорожанию доллара.

Но Кабмин именно этого и хочет. Чтобы выполнить доходную часть бюджета, цены (а значит и налоговые отчисления) должны расти быстрее, а доллар должен быть дороже (что повлияет и на акцизные сборы, таможенные поступления).

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко НБУ

Аналитик Егор Комов рассказывает: есть две разные точки зрения. Одни считают, что эмиссия в условиях кризиса допустима, другие же категорически против таких разговоров.

"Одни говорят, что эмиссия гривни под инфраструктурные проекты, строительство мостов и дорог это допустимо, так как вложенные средства будут идти на создание новых объектов, а не проедаться. Другие же, и я отношусь к этой группе, к эмиссии при условиях роста долгов и спада экономики относятся негативно", – говорит Комов.

Учитывая опыт работы нового главы НБУ Кирилла Шевченко можно рассчитывать, что неконтролируемую эмиссию он не допустит. Он сел за руль машины, которая хоть и неидеально, но стабильно движется, избегая аварий и создавая впечатление безопасности. Нацбанк хвалят партнеры, им доволен МВФ и заявленные цели (инфляция на уровне 5%) регулятору все-таки удалось выполнить, хотя на счет этого был большой скепсис.

Хорошо. А чего хотят от нового главы НБУ?

Владимир Зеленский не скрывает, что Национальный банк должен позволить гривне обвалиться до 30 грн/$, а инфляция при этом должна быть около 11%. Цены вырастут быстрее, подорожает импорт, немного вырастет в цене бензин и даже коммуналка (цена на газ зависит от курса).

С другой стороны, в бюджет соберут больше средств, а показатель падения ВВП будет не настолько трагическим. Здесь возникает риторический вопрос: что важнее – выполнить бюджет через рост цен, или провалить бюджет, но сохранить инфляцию в пределах 5%?

И тут также мнения расходятся. Павел Кухта, который исполнял обязанности министра экономики в Кабмине Шмыгаля, в комментарии OBOZREVATEL заявил, что печатать гривню и обваливать курс неправильно, а сделать это можно только с помощью коллегиального решения правления НБУ.

"Бюджет недовыполнят в конце года, в нем уже огромный дефицит, в который и так можно уложиться, если где-то не хватит ресурса. Подрыв независимости Национального банка приведет к более плачевным последствиям, чем невыполнение бюджета", – рассказывает он.

Аналитик Владимир Мазуренко же придерживается другого мнения. Он уверен, что без контролируемого ускорения эмиссии справиться с кризисом будет куда сложнее. "Неконтролируемая эмиссия не нужна. Но жесткие условия – обескровливание экономики. Правильная эмиссия может ускорить восстановление экономики, дать толчок и сохранить финансовую стабильность", – заявил Мазуренко в комментарии OBOZREVATEL.