Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минималки до 5000 гривен

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Повышение, согласно документу, должно произойти уже в этом году. Об этом на брифинге в четверг, 6 августа, сказала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщил "Интерфакс-Украина". Сейчас минималка составляет 4723 грн в месяц.

По ее словам, парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

"Основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты будет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга", – объяснила Кузнецов.

Одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

"На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года", – сказала Ковалив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине реальная зарплата, согласно консенсус-прогнозу, в 2020 году рухнет на 13,9%. Этот показатель учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на покупательную способность.

В Украине в 2020-м минимальную зарплату (МЗП) повысят с 4 723 до 5 000 грн, деньги на это уже есть в бюджете страны. При этом ресурс для повышения МЗП в 2021-м до 6–6,5 тыс. грн все еще ищут.