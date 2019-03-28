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Зеленский угодил в скандал: журналисты нашли незадекларированную 15-комнатную виллу в Италии   

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Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский не задекларировал 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми.

Об этом говорится в расследовании Слидство.Инфо. Так, по данным журналистов, в 2017-м итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро.

В своей декларации указанную недвижимость кандидат не упомянул. Зеленский указал наличие четырех квартир в Киеве, загородного дома, квартиры в Ялте и Великобритании.

"Посещает ли Зеленский тосканскую виллу, неизвестно. В его Instagram удалось найти лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017-го. К тому времени семья Зеленского, скорее всего, уже владела виллой в Форте-дей-Марми", – пишет издание.

У Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии

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Форте-дей-Марми расположен в регионе Тоскана, на побережье Тирренского моря в 90 километрах от Флоренции. "Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли его "московской провинцией", где миллиардер Олег Дерипаска нанимает учителем тенниса для своих детей мирового чемпиона Евгения Кафельникова. Где также регулярно швартуется яхта владельца "Челси", российского миллиардера Романа Абрамовича. И где ездят Rolls Royce и Bentley с российскими номерами", – отмечается в публикации.

У Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии

Слидство.Инфо обратилась к Владимиру Зеленскому с вопросом, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, несмотря на то, что он с женой – конечные бенефициары фирмы San Tommaso SRL, которая владеет имуществом в Форте-дей-Марми. В ответ пресс-служба кандидата сообщила: "декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".

У Зеленского нашли незадекларированную виллу в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени А. Яременко, в тройку лидеров предвыборной гонки входят Зеленский, Порошенко и Тимошенко.

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Тема
Электронные декларации
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
декларацияВыборы 2019расследованиескандалы
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Красивый дом! Респект ЗЕ!
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Зінченко Юрій
Зінченко Юрій
На нари собаку
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