Зеленский сознался в нарушении законодательства

Кирилл Лютый Личные финансы 18:51, 7.07.2020 Обновлено: 18:53, 7.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) о нарушении им законодательства.

Как сказано в заявлении пресс-службы Офиса президента в социальных сетях, речь идет о том, что Зеленский не предоставил сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"В 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения", – сказано в сообщении.

Зеленский добавил, что "все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".

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