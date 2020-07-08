Пострадавшим от пожаров в Луганской области заплатят по 300 тысяч гривен, – Зеленский

Жителям Луганской области, пострадавшим от пожаров, выделят по 300 тысяч гривен за каждый уничтоженный дом. Отдельно предусмотрены выплаты по 20 тысяч гривен за потерянное имущество.

Об этом во время брифинга в Северодонецке сказал президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На покупку жилья людям планируется дать по 300 тысяч гривен. Также им выделят сначала по 30 тысяч гривен, а потом еще 20 тысяч – потому что они потеряли и то, что было в домах. Третья вещь – сейчас решается вопрос временного размещения людей", – сказал президент.

По последним данным, на 11 утра, полностью сгорело 24 дома, 39 повреждены частично. Есть информация о пяти погибших.

Руководство Харьковской области подтвердило готовность предоставить временное жилье пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. По состоянию на утро 8 июля, 5 человек погибли. Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.