Пострадавшим от пожаров в Луганской области заплатят по 50 тысяч гривен, – Зеленский

Жителям Луганской области, чье жилье было уничтожено в пожарах, государство выделит по 50 тысяяч гривен. Отдельно предусмотрены выплаты по 300 тысяч гривен за каждый дом.

Об этом во время брифинга в Северодонецке сказал президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На покупку жилья людям планируется дать по 300 тысяч гривен. Также им выделят сначала по 30 тысяч гривен, а потом еще 20 тысяч – потому что они потеряли и то, что было в домах. Третья вещь – сейчас решается вопрос временного размещения людей", – сказал президент.

По последним данным, на 11 утра, полностью сгорело 24 дома, 39 повреждены частично. Есть информация о пяти погибших.

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