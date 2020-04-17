Зеленский рассказал о поддержке пенсионеров во время пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о помощи государства для пенсионеров во время пандемии коронавируса COVID-19.
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Глава страны в пятницу, 17 апреля, пришел в студию политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Зеленский подчеркнул, что задача государства сейчас даже не в обеспечении комфорта, а в выживании.
"Мы сделали сразу программу 80+, приняли бюджет, начинаем в апреле ее выполнять", – рассказал президент. Пенсионерам старше 80-ти, как пояснил он, добавили к пенсии 500 гривен. Эта надбавка будет действовать и после окончания карантина.
"Далее разрабатываем программу, это уже к следующему году, 75+", – добавил украинский лидер.
Также все пенсионеры, пенсия у которых 5 тысяч гривен и меньше, получат поддержку в размере 1 тысячи гривен. "И это не просто для бюджета Украины", – признал президент.
С 1 мая, продолжил он, заработает индексация пенсий для всех пенсионеров.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Ранее OBOZREVATEL писал, что в связи с введением карантина правительство разработало программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий.