Зеленский рассказал, как будут повышать минималку и назвал риски

Президент Владимир Зеленский заявил, что резко повысить минимальную зарплату в Украине нельзя, так как это спровоцирует инфляцию, однако при этом пообещал довести ее уровень до 6500 грн (на данный момент 4723 грн) уже в следующем году.

Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала "Украина 24". "Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5000 грн – это первое увеличение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6500 грн. Опасно это делать в короткие сроки. Это действительно очень опасно. Во-первых, в бюджете нет денег, но это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6000 грн мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5000 грн – сейчас, с 1 сентября, и затем, в середине 2021 года, будет 6500 грн. Ну, во всяком случае, это наши обещания и не только. Расчеты".

В Украине минимальную зарплату с 1 сентября 2020-го повысят с 4723 до 5000 грн. Вместе с тем для 1,5 миллиона украинцев вырастет и пенсия. Так, согласно закону, те, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, должен получать не меньше 40% минималки.

До 1 сентября это 1889 грн, а после 1 сентября уже 2000 грн. Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.