Зеленский рассказал, что получат пенсионеры в 2021-м

В Украине в 2021-м повышение пенсий получат все, кому исполнилось как минимум 75 лет. На это из бюджета выделят 2,5 млрд грн.

Об этом во время обращения к Верховной Раде 20 октября заявил президент Владимир Зеленский. Он также напомнил о планах дважды повысить минимальную зарплату в следующем году.

"31 сентября минимальную заработную плату увеличен до 5000 гривен. В январе 2021-го она

будет составлять 6000, а в июле – 6500. Состоялась индексация пенсий и увеличение пенсий гражданам пожилого возраста. Дополнительных три миллиарда гривен направлено на повышение пенсий, лицам старше 80 лет. В следующем году, дополнительно 2,5 млрд, лицам старше 75 лет", – сказал глава государства.

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали ежемесячную доплату в размере 400 грн всем пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и размер выплат которых не превышает среднюю зарплату по стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

В Украине пенсии с 2021-го будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.